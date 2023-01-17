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Алексеев Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1928

Дата смерти

24.04.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1928

Отец: не указан

Мать: Алексеева Мария Даниловна

Бракосочетание
До ?.08.1949

Жена: Кормачева Клавдия Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1949

Сын: Алексеев Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Кормачева Клавдия Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.04.1952
Умер от туберкулеза. Похоронен на Красненьком кладбище в Санкт-Петербурге.
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