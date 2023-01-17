Алексеев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1928
Дата смерти24.04.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1928
Отец: не указан
Бракосочетание
До ?.08.1949
Рождение ребёнка
25.12.1949
Сын: Алексеев Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Кормачева Клавдия Яковлевна
Смерть
24.04.1952
Умер от туберкулеза. Похоронен на Красненьком кладбище в Санкт-Петербурге.