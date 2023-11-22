Арсенов МИХАИЛ ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсенов МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Арсенов ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Арсенов АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платонова ПЕЛАГЕЯ МАТВЕЕВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсенова МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсенова АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсенова ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсенов ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсенов ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1972
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