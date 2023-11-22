Арсенов МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1972
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Арсенов ИВАН СТЕПАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1914
Сын: Арсенов АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсенова МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсенова АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсенова ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арсенов ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1972