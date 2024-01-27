Хомич Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомич Михаил Степанович

Место рождения

Белоруссия

Дата рождения

1952

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоруссия
Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2003
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