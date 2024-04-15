Гончаренко Назар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко Назар Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

13.10.1885 ст.

Дата смерти

09.03.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1885 ст.

Отец: Гончаренко Иван Артемович

Мать: Гончаренко Екатерина Харитоновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PD-V?i=303&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
14.10.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
09.03.1886 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка
Похороны
10.03.1886 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96R-D?i=446&cc=3511744&cat=1008700
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