Гончаренко Назар Иванович
Место рождения
Дата рождения13.10.1885 ст.
Дата смерти09.03.1886 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
13.10.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PD-V?i=303&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
14.10.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
09.03.1886 ст.
Причина смерти: от младенческого припадка
Похороны
10.03.1886 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96R-D?i=446&cc=3511744&cat=1008700