Алексей Агапов 1745 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Алексей Агапов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1745 ст.

умер 1818 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Супруги
Ирина Фёдорова1752 ст. г.р.
Дети
Иван Алексеев1775 ст. г.р.
Ларион Алексеев1794 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Фёдорова

Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Фёдорова

Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Ларион Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Фёдорова

Место жительства
С 1798 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

По РС 1811 куплен от коллежской ассесорши Кротковой в 798 году. Дворовый человек. Место исхода неизвестно.

Смерть
1818 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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