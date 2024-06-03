Алексей Агапов
мужской, родился 1745 ст.
умер 1818 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Супруги
Ирина Фёдорова1752 ст. г.р.
Дети
Иван Алексеев1775 ст. г.р.
Ларион Алексеев1794 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Фёдорова
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Фёдорова
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Ларион Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Фёдорова
Место жительства
С 1798 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1818 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область