Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Алексеев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Акулина Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Алексеев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Маланья Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Алексеев
Рождение ребёнка
1801
Сын: Варлам Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Алексеев
Рождение ребёнка
1804
Сын: Яков Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Алексеев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Калина Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Алексеев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Григорий Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Алексеев
Смерть
Неизвестно