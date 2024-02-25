Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Алексеев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Акулина Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Алексеев

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Маланья Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Алексеев

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Варлам Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Алексеев

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Яков Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Алексеев

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Калина Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Алексеев

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Григорий Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Алексеев

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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