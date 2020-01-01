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Полторацкий Яков Ерофеевич

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Место рождения

д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.09.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полторацкий Ерофей Федорович

Мать: Полторацкая Евгения Васильевна

д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
20.09.1882 ст.
д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
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