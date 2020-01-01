Полторацкий Яков Ерофеевич
Место рожденияд. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.09.1882 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
20.09.1882 ст.
д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя