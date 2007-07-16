Семочкина Виктория Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семочкина Виктория Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.2007

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.2007

Отец: Семочкин Артем Васильевич

Мать: не указана

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