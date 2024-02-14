Насырова (Загретдинова) Фардания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насырова (Загретдинова) Фардания

Место рождения

д.Алькеево Буинского р-на

Дата рождения

13.02.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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КФ
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Место
Комментарий
Рождение
13.02.1927

Отец: Фаттахов Загретдин

Мать: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насыров Ярулла Загртдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насыров Ярулла Загртдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насыров Ярулла Загртдинович

Рождение ребёнка
05.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насыров Ярулла Загртдинович

Рождение ребёнка
15.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насыров Ярулла Загртдинович

Рождение ребёнка
13.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насыров Ярулла Загртдинович

Рождение ребёнка
24.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насыров Ярулла Загртдинович

Смерть
Неизвестно

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