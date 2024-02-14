Насырова (Загретдинова) Фардания
Место рожденияд.Алькеево Буинского р-на
Дата рождения13.02.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1955
Рождение ребёнка
15.09.1956
Рождение ребёнка
13.04.1960
Рождение ребёнка
24.05.1961
Смерть
Неизвестно