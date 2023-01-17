Засодимский Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗасодимский Михаил Андреевич

Засодимский Михаил Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

23.08.1821 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Ильинский Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Засодимский Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Засодимская Елизавета Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засодимский Разумник Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засодимская Елизавета Андреевна

Смерть
23.08.1821 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close