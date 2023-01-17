Засодимский Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти23.08.1821 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Ильинский Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Засодимский Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Засодимская Елизавета Андреевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засодимский Разумник Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1821 ст.