Иванова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1917

Дата смерти

24.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

иг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1917

Отец: Иванов Николай Григорьевич

Мать: Иванова Мария Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Любовь Даниловна

Отец ребёнка: Васильев Данил Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Светлана Даниловна

Отец ребёнка: Васильев Данил Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Данил Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Роза Георгиевна

Отец ребёнка: Тарасов Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Зоя Георгиевна

Отец ребёнка: Тарасов Георгий Андреевич

Смерть
24.03.2007
Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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