Иванова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1917
Дата смерти24.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Любовь Даниловна
Отец ребёнка: Васильев Данил Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Светлана Даниловна
Отец ребёнка: Васильев Данил Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Роза Георгиевна
Отец ребёнка: Тарасов Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Зоя Георгиевна
Отец ребёнка: Тарасов Георгий Андреевич
Смерть
24.03.2007
Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан