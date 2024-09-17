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Паршова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 493
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршов Иван Егорович

Место жительства
Неизвестно
Глесково, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
08.08.1914

Сын: Паршов Константин Иванович

Отец ребёнка: Паршов Иван Егорович

Глесково, Чебсарский район, Северный край
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 55
Смерть
После 1915

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