Паршова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 493
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паршов Иван Егорович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1914
Сын: Паршов Константин Иванович
Отец ребёнка: Паршов Иван Егорович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 55
Смерть
После 1915