Озеров Евграф Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Озеров Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Озеров Алексей Ефграфович
Мать ребёнка: Озерова Стефанида Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Озерова Стефанида Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
лейб-гвардии премьер-майор
Смерть
Неизвестно