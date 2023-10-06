Озеров Евграф Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озеров Евграф Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Озеров Андрей Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озеров Алексей Ефграфович

Мать ребёнка: Озерова Стефанида Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озеров Петр Ефграфович

Мать ребёнка: Озерова Стефанида Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озерова Стефанида Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
лейб-гвардии премьер-майор
Смерть
Неизвестно
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