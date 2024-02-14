Халиуллин Гусман Миннашевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиуллин Гусман Миннашевич

Место рождения

Большие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Халиуллин Миннаша

Мать: Магруй

Военная награда
Неизвестно
Халиулин Гусман гв. мл. сержант В архив Дата рождения __.__.1913 Место призыва Пестречинский РВК, Татарская АССР, Пестречинский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 248 гв. сп 83 гв. сд ( 248 гв. сп... Показать все
Смерть
Неизвестно

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