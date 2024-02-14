Халиуллин Гусман Миннашевич
Место рожденияБольшие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Халиуллин Миннаша
Мать: Магруй
Военная награда
Неизвестно
Халиулин Гусман гв. мл. сержант В архив Дата рождения __.__.1913 Место призыва Пестречинский РВК, Татарская АССР, Пестречинский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 248 гв. сп 83 гв. сд ( 248 гв. сп... Показать все
Смерть
Неизвестно