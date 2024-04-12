((Лётова)) Дарья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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((Лётова)) Дарья Семенова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

15.03.1844

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Около 1816 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1844

Отец: Лётов Семен Андреев

Мать: Прасковья Тихонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Крещение
19.03.1844
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:д. Михалей Агап Федоров и д. Надевой крестьянка Агафья Тихонова | Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1858
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