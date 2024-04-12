((Лётова)) Дарья Семенова
Место рождения
Дата рождения15.03.1844
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1844
Отец: Лётов Семен Андреев
Мать: Прасковья Тихонова
Крещение
19.03.1844
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:д. Михалей Агап Федоров и д. Надевой крестьянка Агафья Тихонова | Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858