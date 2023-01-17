Ефим Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Дмитрий Сергеев
Мать: Настасья Матвеева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Стефанида? Ефимова
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тимофей Ефимов
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Арина Ефимова
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно