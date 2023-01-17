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Ефим Дмитриев

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Место рождения

Балакирево, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Дмитрий Сергеев

Мать: Настасья Матвеева

Балакирево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Стефанида? Ефимова

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Тимофей Ефимов

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Арина Ефимова

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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