Багдасарян Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багдасарян Максим Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.2020

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.2020

Дочь: Багдасарян Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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