Багдасарян Максим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.2020
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.2020
Дочь: Багдасарян Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва