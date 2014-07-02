Гармошкина (Скворцова) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гармошкина (Скворцова) Нина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1957

Отец: Скворцов Павел Семёнович

Мать: Скворцова Раиса Михайловна

Бракосочетание
28.07.1979

Муж: не указан

Рождение ребёнка
20.04.1980

Дочь: Гармошкина Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Гармошкин Геннадий Степанович

Рождение ребёнка
09.02.1983

Дочь: Прокопьева Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Гармошкин Геннадий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гармошкин Геннадий Степанович

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