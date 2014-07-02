Гармошкина (Скворцова) Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1957
Бракосочетание
28.07.1979
Муж: не указан
Рождение ребёнка
20.04.1980
Дочь: Гармошкина Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Гармошкин Геннадий Степанович
Рождение ребёнка
09.02.1983
Дочь: Прокопьева Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Гармошкин Геннадий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно