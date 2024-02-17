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Пшевова Нина Константиновна
Пшевова Нина Константиновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1947
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Марченко Полина Ивановна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1947
Отец: не указан
Мать:
Марченко Полина Ивановна
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