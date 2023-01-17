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Домна

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Место рождения

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1733 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Шеншин Фёдор Селиверстович

Отец ребёнка: Шеншин Селиверст

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Шеншин Иван Селиверстович

Отец ребёнка: Шеншин Селиверст

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеншин Селиверст

Смерть
Неизвестно
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