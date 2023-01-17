Домна
Место рождения
Дата рождения1733 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Шеншин Фёдор Селиверстович
Отец ребёнка: Шеншин Селиверст
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Шеншин Иван Селиверстович
Отец ребёнка: Шеншин Селиверст
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеншин Селиверст
Смерть
Неизвестно