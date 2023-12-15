Новоженин Юрий Викторович
Место рожденияКамышин
Дата рождения15.07.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1996
Дочь: Матвеева Вера Юрьевна
Мать ребёнка: Ежова Алина Андреевна
Рождение ребёнка
26.01.2005
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.05.2009
Мать ребёнка: Барабанова Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
30.10.2014
Дочь: Новоженина Полина Юрьевна
Мать ребёнка: Новоженина (Кирьянова) Екатерина Викторовна