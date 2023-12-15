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Новоженин Юрий Викторович

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Место рождения

Камышин

Дата рождения

15.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1975

Отец: Новоженин Виктор Васильевич

Мать: Новоженина Алевтина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоженина (Кирьянова) Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
19.05.1996

Дочь: Матвеева Вера Юрьевна

Мать ребёнка: Ежова Алина Андреевна

Рождение ребёнка
26.01.2005

Сын: Новоженин Никита Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.05.2009

Сын: Новоженин Егор Юрьевич

Мать ребёнка: Барабанова Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
30.10.2014

Дочь: Новоженина Полина Юрьевна

Мать ребёнка: Новоженина (Кирьянова) Екатерина Викторовна

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