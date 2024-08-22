Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковбота) Ольга
Отец ребёнка: Ковбота Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковбота Владимир
Отец ребёнка: Ковбота Андрей Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1950
Дочь: Тишина (Ковбота) Галина
Отец ребёнка: Ковбота Андрей Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1953
Дочь: (Ковбота) Любовь
Отец ребёнка: Ковбота Андрей Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1954
Сын: Ковбота Александр
Отец ребёнка: Ковбота Андрей Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1957
Сын: Ковбота Николай Андреевич
Отец ребёнка: Ковбота Андрей Иванович