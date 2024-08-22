Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковбота Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковбота) Ольга

Отец ребёнка: Ковбота Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковбота Владимир

Отец ребёнка: Ковбота Андрей Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1950

Дочь: Тишина (Ковбота) Галина

Отец ребёнка: Ковбота Андрей Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1953

Дочь: (Ковбота) Любовь

Отец ребёнка: Ковбота Андрей Иванович

Рождение ребёнка
09.10.1954

Сын: Ковбота Александр

Отец ребёнка: Ковбота Андрей Иванович

Рождение ребёнка
06.05.1957

Сын: Ковбота Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ковбота Андрей Иванович

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