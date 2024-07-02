Носуленко (Прибыткова) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1858
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носуленко Николай Александрович
Отец ребёнка: Носуленко Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носуленко Елена Александровна
Отец ребёнка: Носуленко Александр Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1881
Дочь: Мацнева (Носуленко) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Носуленко Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно