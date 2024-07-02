Носуленко (Прибыткова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосуленко (Прибыткова) Наталья Михайловна

Носуленко (Прибыткова) Наталья Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1858

Отец: Прибытков Михаил Филиппович

Мать: Прибыткова (Беленихина) Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носуленко Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носуленко Николай Александрович

Отец ребёнка: Носуленко Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носуленко Елена Александровна

Отец ребёнка: Носуленко Александр Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1881

Дочь: Мацнева (Носуленко) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Носуленко Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.