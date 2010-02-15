Лебедев Василий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1935
Дата смерти15.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Елена Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Челябинская область Варненский район с. Ала Камыс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Челябинская область Варненский район с. Ала Камыс
Рождение ребёнка
05.10.1968
Дочь: Антонова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Челябинская область Варненский район с. Ала Камыс
Рождение ребёнка
?.12.1977
Дочь: Лебедева Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Челябинская область Варненский район с. Ала Камыс
Смерть
15.02.2010