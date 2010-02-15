Лебедев Василий Георгиевич 07.01.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедев Василий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1935

Дата смерти

15.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1935

Отец: Лебедев Георгий Яковлевич

Мать: Аристова Лебедева Вера Никитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Елена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Челябинская область Варненский район с. Ала Камыс
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Антон Васильеаич

Мать ребёнка: не указана

Челябинская область Варненский район с. Ала Камыс
Рождение ребёнка
05.10.1968

Дочь: Антонова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Челябинская область Варненский район с. Ала Камыс
Рождение ребёнка
?.12.1977

Дочь: Лебедева Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Челябинская область Варненский район с. Ала Камыс
Смерть
15.02.2010

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