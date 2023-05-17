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Бакарас Василий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Бакарас Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бакарас Феодор Василиев

Мать ребёнка: Бакарас Настасия

Рождение ребёнка
1868

Сын: Любовь Васильева

Мать ребёнка: Бакарас Настасия

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бакарас Деомид Васильев

Мать ребёнка: Бакарас Настасия

Рождение ребёнка
1873

Сын: Бакарас Андрей Васильев

Мать ребёнка: Бакарас Настасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакарас Настасия

Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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