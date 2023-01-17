Алехин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехин Александр Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1892

Дата смерти

24.03.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1914
Мангейм, Германия
Место жительства
С 1918 по 1919
Одесса
Место жительства
С 1919 по 1921
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1921
Париж, Франция
Смерть
24.03.1946
Эшторил, Португалия
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