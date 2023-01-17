Алехин Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти24.03.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1914
Мангейм, Германия
Место жительства
С 1918 по 1919
Одесса
Место жительства
С 1919 по 1921
Место жительства
С 1921
Париж, Франция
Смерть
24.03.1946
Эшторил, Португалия