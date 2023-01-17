Савиных Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавиных Марфа Андреевна

Савиных Марфа Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1708 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1726

Сын: Савиных Ипат Алексеевич

Отец ребёнка: Савиных Алексей Васильевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1728

Сын: Савиных Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Савиных Алексей Васильевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1732

Сын: Савиных Миней Алексеевич

Отец ребёнка: Савиных Алексей Васильевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1735

Сын: Савиных Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Савиных Алексей Васильевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1738

Сын: Савиных Луппа Алексеевич

Отец ребёнка: Савиных Алексей Васильевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1746

Сын: Савиных Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Савиных Алексей Васильевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савиных Алексей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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