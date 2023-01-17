Савиных Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1726
Отец ребёнка: Савиных Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1728
Сын: Савиных Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Савиных Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1732
Отец ребёнка: Савиных Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1735
Отец ребёнка: Савиных Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1738
Отец ребёнка: Савиных Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1746
Отец ребёнка: Савиных Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно