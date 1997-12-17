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Устюжанина Полина Арсеньевна
Устюжанина Полина Арсеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.1997
Пол
Женский
Отец
Устюжанин Арсений Анатольевич
1969 г.р.
Мать
Устюжанина Диана Викторовна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
17.12.1997
Отец:
Устюжанин Арсений Анатольевич
Мать:
Устюжанина Диана Викторовна
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