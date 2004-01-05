Ударцев Дмитртй Михайловия
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1928
Дата смерти05.01.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1955
Сын: Ударцев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Ударцева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
02.10.1956
Сын: Ударцев Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ударцева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
08.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ударцева Анна Михайловна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
05.01.2004