Ударцев Дмитртй Михайловия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцев Дмитртй Михайловия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1928

Дата смерти

05.01.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1955 г.р.
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1955

Сын: Ударцев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Ударцева Анна Михайловна

Малая Речка, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.10.1956

Сын: Ударцев Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ударцева Анна Михайловна

Малая Речка, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ударцева Анна Михайловна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
05.01.2004
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