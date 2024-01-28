Груздев Лукоян Петрович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
скорняк
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Груздева) Авдотья Лукояновна
Мать ребёнка: Груздева Секлетия Алексеевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Груздева) Аграфена Лукояновна
Мать ребёнка: Груздева Секлетия Алексеевна
Рождение ребёнка
28.09.1907
Дочь: (Груздева) Пелагея Лукояновна
Мать ребёнка: Груздева Секлетия Алексеевна
Смерть
Неизвестно