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Груздев Лукоян Петрович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Груздев Петр Прохорович

Мать: Груздева Ульяна Кузьминична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Секлетия Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
скорняк
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Груздева) Авдотья Лукояновна

Мать ребёнка: Груздева Секлетия Алексеевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Груздева) Аграфена Лукояновна

Мать ребёнка: Груздева Секлетия Алексеевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.09.1907

Дочь: (Груздева) Пелагея Лукояновна

Мать ребёнка: Груздева Секлетия Алексеевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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