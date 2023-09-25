Grāvīte Ieva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grāvīte Ieva

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Grāvīte Kristiāna

Отец ребёнка: Grāvītis Jānis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Grāvītis Matīss

Отец ребёнка: Grāvītis Jānis

Рождение ребёнка
13.02.1994

Дочь: Grāvīte (Grāvīte) Anita

Отец ребёнка: Grāvītis Jānis

Рождение ребёнка
22.05.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Grāvītis Jānis

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