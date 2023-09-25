Grāvīte Ieva
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Grāvīte Kristiāna
Отец ребёнка: Grāvītis Jānis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Grāvītis Matīss
Отец ребёнка: Grāvītis Jānis
Рождение ребёнка
13.02.1994
Дочь: Grāvīte (Grāvīte) Anita
Отец ребёнка: Grāvītis Jānis
Рождение ребёнка
22.05.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Grāvītis Jānis