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Ефимия Козмина

Место рождения

Казаково, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1707 г.р.

Дети

Около 1758 г.р.
Около 1761 г.р.
Около 1767 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Казаково, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
взята тоеж Елабужской округи Ильиной сотни Богданова из деревни Верхней Шудьи новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Никифор Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов (Дускеев)

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Степан Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов (Дускеев)

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Данило Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов (Дускеев)

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Евдокимов (Дускеев)

Смерть
Неизвестно
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