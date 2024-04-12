Ефимия Козмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
взята тоеж Елабужской округи Ильиной сотни Богданова из деревни Верхней Шудьи новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Никифор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов (Дускеев)
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Степан Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов (Дускеев)
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Данило Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов (Дускеев)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно