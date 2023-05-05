Кирик Лариса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирик Лариса Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирик Сергей Филиппович

Мать: Анна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шибут Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Шибут Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шибут Нина Михайловна

Отец ребёнка: Шибут Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шибут Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Шибут Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибут Михаил

Смерть
Неизвестно

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