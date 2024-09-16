Шубина (Лазарева) Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1955
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Лазарев Николай Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1892
Дочь: (Шубина) Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Шубин Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
10.02.1895
Дочь: (Шубина) Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Шубин Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
23.07.1898
Отец ребёнка: Шубин Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
16.01.1905
Дочь: Богданова (Шубина/Кутырина) Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кутырин Дмитрий Владимирович
Смерть
1955