Шубина (Лазарева) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина (Лазарева) Евгения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Лазарев Николай Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырин Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
21.07.1892

Дочь: (Шубина) Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Шубин Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
10.02.1895

Дочь: (Шубина) Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Шубин Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
23.07.1898

Сын: Шубин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Шубин Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
16.01.1905

Дочь: Богданова (Шубина/Кутырина) Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кутырин Дмитрий Владимирович

Смерть
1955

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