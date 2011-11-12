Осипов Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1939
Дата смерти12.11.2011
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1939
Отец: Осипов Николай Алексеевич
Мать: Осипова Анна Прохоровна
Рождение ребёнка
12.10.1973
Дочь: Загорулько Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Осипова Мария Егоровна
Ыб, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Мария Егоровна
Смерть
12.11.2011