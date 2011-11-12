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Осипов Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1939

Дата смерти

12.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1939

Отец: Осипов Николай Алексеевич

Мать: Осипова Анна Прохоровна

Рождение ребёнка
12.10.1973

Дочь: Загорулько Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Осипова Мария Егоровна

Ыб, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Мария Егоровна

Смерть
12.11.2011
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