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Ледяев Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1967

Отец: Ледяев Алексей

Мать: Ледяева (Елисеева) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
12.05.?

Дочь: Рябушева (Ледяева) Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Ледяева Наталья

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ледяева Наталья

Рождение ребёнка
24.03.1998

Дочь: Савинова (Ледяева) Яна Сергеевна

Мать ребёнка: Ледяева Наталья

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