Ледяев Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1967
Рождение ребёнка
12.05.?
Дочь: Рябушева (Ледяева) Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Ледяева Наталья
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ледяева Наталья
Рождение ребёнка
24.03.1998
Дочь: Савинова (Ледяева) Яна Сергеевна
Мать ребёнка: Ледяева Наталья