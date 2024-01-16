Лисица Вукола Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Лисица Трофим
Рождение ребёнка
09.04.1844
Сын: Лисица Терентий Вуколович
Мать ребёнка: Лисица Александра Григорьевна
Михаило-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.01.1848
Мать ребёнка: Лисица Александра Григорьевна
Михаило-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно