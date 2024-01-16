Лисица Вукола Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица Вукола Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Лисица Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1844

Сын: Лисица Терентий Вуколович

Мать ребёнка: Лисица Александра Григорьевна

Кидановка, Київська область
Михаило-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.01.1848

Сын: Лисица Феодор Вуколович

Мать ребёнка: Лисица Александра Григорьевна

Кидановка, Київська область
Михаило-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисица Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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