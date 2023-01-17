Фоменко Ирина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1970
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1970
Рождение ребёнка
25.06.2002
Отец ребёнка: Фоменко Аркадий Борисович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фоменко Аркадий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно