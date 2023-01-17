Фоменко Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Ирина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

БФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1970

Отец: Стрельцов Борис Степанович

Мать: Стрельцова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
25.06.2002

Сын: Фоменко Глеб Аркадьевич

Отец ребёнка: Фоменко Аркадий Борисович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоменко Аркадий Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоменко Аркадий Борисович

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