Гончарова (Леонтьева) Анна Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонтий
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Антонова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий
Силишки, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гончаров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий
Смерть
1947
Волосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область