Гончарова (Леонтьева) Анна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Леонтьева) Анна Леонтьевна

Место рождения

Каменка, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Каменка, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Антонова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий

Силишки, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий

Смерть
1947
Волосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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