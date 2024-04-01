Корюкова (Ошуркова) Екатерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова (Ошуркова) Екатерина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Пантелеймонов

Отец ребёнка: Пантелей Стефанович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1890

Сын: Корюкова Антоний Пантелеевич

Отец ребёнка: Пантелей Стефанович

Рождение ребёнка
05.01.1896

Дочь: (Корюкова) Татьяна Пантелеевна

Отец ребёнка: Пантелей Стефанович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Корюков) Мария Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Пантелей Стефанович

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