Корюкова (Ошуркова) Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пантелей Стефанович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1890
Сын: Корюкова Антоний Пантелеевич
Отец ребёнка: Пантелей Стефанович
Рождение ребёнка
05.01.1896
Дочь: (Корюкова) Татьяна Пантелеевна
Отец ребёнка: Пантелей Стефанович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Корюков) Мария Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Пантелей Стефанович