Нурматова (Калмыкова) Екатерина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурматова (Калмыкова) Екатерина Вячеславовна

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Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

19.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1984

Отец: Калмыков Вячеслав Викторович

Мать: Калмыкова Людмила

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
27.07.2010

Дочь: Анастасия Алишеровна

Отец ребёнка: Нурматов Алишер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нурматов Алишер

Образование
Неизвестно
школа 247 Ташкент
среднее
Образование
Неизвестно
ТАИ
высшее
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