Нурматова (Калмыкова) Екатерина Вячеславовна
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения19.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1984
Отец: Калмыков Вячеслав Викторович
Мать: Калмыкова Людмила
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
27.07.2010
Дочь: Анастасия Алишеровна
Отец ребёнка: Нурматов Алишер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нурматов Алишер
Образование
Неизвестно
школа 247 Ташкент
среднее
Образование
Неизвестно
ТАИ
высшее