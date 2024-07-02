Лысенко (Лазереваа) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазерев Иван
Мать: Лазерева Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Затворницкая (Лысенко) Галина
Отец ребёнка: Лысенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лысенко) Любовь
Отец ребёнка: Лысенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко Юрий
Отец ребёнка: Лысенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко Валерий
Отец ребёнка: Лысенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лысенко) Лариса
Отец ребёнка: Лысенко Василий
Рождение ребёнка
04.06.1936
Сын: Лысенко Анатолий
Отец ребёнка: Лысенко Василий
Смерть
Неизвестно