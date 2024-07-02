Лысенко (Лазереваа) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысенко (Лазереваа) Клавдия

Лысенко (Лазереваа) Клавдия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазерев Иван

Мать: Лазерева Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Затворницкая (Лысенко) Галина

Отец ребёнка: Лысенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лысенко) Любовь

Отец ребёнка: Лысенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко Юрий

Отец ребёнка: Лысенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко Валерий

Отец ребёнка: Лысенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лысенко) Лариса

Отец ребёнка: Лысенко Василий

Рождение ребёнка
04.06.1936

Сын: Лысенко Анатолий

Отец ребёнка: Лысенко Василий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.