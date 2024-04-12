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Щепалов Иван Арсентьевич

Место рождения

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

01.02.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1902

Отец: Щепалов Арсентий Алексеев

Мать: Щепалова Пелагея Алексеева

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
20.10.1921

Жена: Щепалова Александра Андреевна

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щепалова Александра Андреевна

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1926

Сын: Щепалов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Щепалова Александра Андреевна

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Развод
20.04.1927

Жена: Щепалова Александра Андреевна

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.05.1939

Сын: Щепалов Валенрий Иванович

Мать ребёнка: Воронкова Мария Васильевна

Упоминание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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