Щепалов Иван Арсентьевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1902
Бракосочетание
20.10.1921
Рождение ребёнка
02.02.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щепалова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
11.06.1926
Мать ребёнка: Щепалова Александра Андреевна
Развод
20.04.1927
Рождение ребёнка
08.05.1939
Сын: Щепалов Валенрий Иванович
Мать ребёнка: Воронкова Мария Васильевна
Упоминание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно