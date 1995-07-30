Конопляный Тимофей Васильевич
Место рожденияАкмолинская область,село Ново-Георгиевка
Дата рождения21.02.1913
Дата смерти30.07.1995
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1913
Акмолинская область,село Ново-Георгиевка
Призыв на военную службу
24.07.1941
Бракосочетание
10.06.1944
Бракосочетание
10.06.1944
Жена: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1949
Дочь: Конопляная Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Свинаренко -Дубовская Сара Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1952
Дочь: Конопляная Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Свинаренко -Дубовская Сара Ивановна
село Ново-Георгиевка Вишневского района
Рождение ребёнка
01.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свинаренко -Дубовская Сара Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1954
Дочь: Конопляная Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Свинаренко -Дубовская Сара Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1959
Сын: Конопляный Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Свинаренко -Дубовская Сара Ивановна
Смерть
30.07.1995