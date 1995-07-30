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Конопляный Тимофей Васильевич

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Место рождения

Акмолинская область,село Ново-Георгиевка

Дата рождения

21.02.1913

Дата смерти

30.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1913

Отец: Конопляный Василий Андреевич

Мать: Конопляная Анастасия Даниловна

Акмолинская область,село Ново-Георгиевка
Призыв на военную службу
24.07.1941
Бракосочетание
10.06.1944

Жена: Свинаренко -Дубовская Сара Ивановна

Бракосочетание
10.06.1944

Жена: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1949

Дочь: Конопляная Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Свинаренко -Дубовская Сара Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1952

Дочь: Конопляная Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Свинаренко -Дубовская Сара Ивановна

село Ново-Георгиевка Вишневского района
Рождение ребёнка
01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свинаренко -Дубовская Сара Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1954

Дочь: Конопляная Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Свинаренко -Дубовская Сара Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1959

Сын: Конопляный Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Свинаренко -Дубовская Сара Ивановна

Смерть
30.07.1995
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