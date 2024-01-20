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Харченко Мартын Якимович

Место рождения

Клепалы, Сумська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Косенко (Харченкова) Татьяна Мартыновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Харченко Тимофей Мартынович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Харченко Кирилл Мартынович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1884 ст.
Клепалы, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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