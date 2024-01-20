Харченко Мартын Якимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Косенко (Харченкова) Татьяна Мартыновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Харченко Тимофей Мартынович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Харченко Кирилл Мартынович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1884 ст.
Смерть
Неизвестно