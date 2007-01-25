Юрина Матрёна Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина Матрёна Афонасьевна

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Место рождения

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

15.02.1929

Дата смерти

25.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.10.1956

Дочь: Глебова Валентина Леонидовна

Отец ребёнка: Юрин Леонид Андреевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
20.02.1959

Сын: Юрин Николай Леонидович

Отец ребёнка: Юрин Леонид Андреевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.08.1961

Сын: Юрин Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Юрин Леонид Андреевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
24.03.1966

Сын: Юрин Василий Леонидович

Отец ребёнка: Юрин Леонид Андреевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрин Леонид Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрин Леонид Андреевич

Смерть
25.01.2007
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
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