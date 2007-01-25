Юрина Матрёна Афонасьевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1929
Дата смерти25.01.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1929
Рождение ребёнка
12.10.1956
Дочь: Глебова Валентина Леонидовна
Отец ребёнка: Юрин Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
20.02.1959
Отец ребёнка: Юрин Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
07.08.1961
Отец ребёнка: Юрин Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
24.03.1966
Отец ребёнка: Юрин Леонид Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.2007