Илья Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Илья Иванович (1733 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Величкова Ярославского уезда1 . Жена его Евдокия Михайловна (1734-?), дочь дьячка Михаила Федоровича. Дети: Матрена... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Матрена Ильина
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Сергей Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иван Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Иван Ильич (1771 — ?) Родился в семье священника села Величкова Ярославского уезда1 Ильи Ивановича. Обучался в семинарии. Служил священником в том же селе. Жена его Ульяна Александровна (1771-?), дочь... Показать все
Рождение ребёнка
1774
Сын: Василий Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Василий Ильич (1774 — ?) Родился в семье дьячка села Величкова Ярославского уезда1 Ильи Ивановича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Мария Ивановна (1770-?), дочь дьячка Ивана Филипповича. Дети... Показать все
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Надежда Ильина
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Смерть
Неизвестно