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Илья Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Илья Иванович (1733 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Величкова Ярославского уезда1 . Жена его Евдокия Михайловна (1734-?), дочь дьячка Михаила Федоровича. Дети: Матрена... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Матрена Ильина

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Сергей Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Иван Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Иван Ильич (1771 — ?) Родился в семье священника села Величкова Ярославского уезда1 Ильи Ивановича. Обучался в семинарии. Служил священником в том же селе. Жена его Ульяна Александровна (1771-?), дочь... Показать все
Рождение ребёнка
1774

Сын: Василий Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Василий Ильич (1774 — ?) Родился в семье дьячка села Величкова Ярославского уезда1 Ильи Ивановича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Мария Ивановна (1770-?), дочь дьячка Ивана Филипповича. Дети... Показать все
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Надежда Ильина

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Смерть
Неизвестно

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