Поздеев Дада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеев Дада

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.04.1904

Жена: Татьяна

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.01.1908

Сын: Поздеев Алексей

Мать ребёнка: Татьяна

Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.12.1909

Сын: Поздеев Михаил

Мать ребёнка: Татьяна

Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
19.06.1911

Сын: Поздеев Петр

Мать ребёнка: Татьяна

Шабаковское, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
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