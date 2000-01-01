Поздеев Дада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.1904
Жена: Татьяна
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.01.1908
Сын: Поздеев Алексей
Мать ребёнка: Татьяна
Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.12.1909
Сын: Поздеев Михаил
Мать ребёнка: Татьяна
Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
19.06.1911
Сын: Поздеев Петр
Мать ребёнка: Татьяна
Шабаковское, Удмуртия
Смерть
Неизвестно