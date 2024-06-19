Гофман (Карманова) Мария Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гофман (Карманова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гофман Евгений Эдуардович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гофман Эдуард Евгеньевич

Отец ребёнка: Гофман Евгений Эдуардович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гофман Эрнст Евгеньевич

Отец ребёнка: Гофман Евгений Эдуардович

Рождение ребёнка
07.11.1931

Дочь: Гофман Элеонора Евгеньевна

Отец ребёнка: Гофман Евгений Эдуардович

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
24.01.1940

Сын: Гофман Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Гофман Евгений Эдуардович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
Липецк, город Липецк, Липецкая область

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