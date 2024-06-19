Гофман (Карманова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гофман Евгений Эдуардович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гофман Евгений Эдуардович
Рождение ребёнка
07.11.1931
Дочь: Гофман Элеонора Евгеньевна
Отец ребёнка: Гофман Евгений Эдуардович
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
24.01.1940
Сын: Гофман Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Гофман Евгений Эдуардович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
Липецк, город Липецк, Липецкая область