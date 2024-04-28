Кончина Антонина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКончина Антонина

Кончина Антонина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кончин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кончин Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кончин Илья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.